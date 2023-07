Deutsche Touristin in den Alpen tödlich verunglückt

Eine deutsche Touristin ist bei einer Bergtour in Südtirol abgestürzt und ums Leben gekommen. Die Frau sei am Hochfeiler auf einem Grat etwas unterhalb des Gipfels gestolpert und 200 Meter in die Tiefe gestürzt, meldete das Südtiroler Nachrichtenportal STOL. Sie starb noch am Unfallort. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa gab das Alter der Frau mit 46 an. Möglicherweise sei sie über ihre Trekkingstöcke gestolpert, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren

Mit Turnschuhen auf Klettersteig: Frau per Tau gerettet

Mit Turnschuhen an den Füßen wollte eine 25-Jährige die Drachenwand am Mondsee in den Salzkammergut-Bergen in (…)

Wanderin aus dem Allgäu stürzt in Tirol in den Tod

Eine Wanderin aus dem Allgäu ist auf der Bretterspitze in Tirol tödlich verunglückt. Zwei deutsche Bergsteiger (…)

Vater-Sohn-Duo aus Bayern am Großglockner in Bergnot

Zwei Bergsteiger aus Bayern sind am Samstag im Großglockner in Österreich in Bergnot geraten. Das Duo aus Vater (63) und (…)

Großbrand erfasst Chemielager in Polen

Anwohner sollen in ihren Häusern bleiben und die Fenster geschlossen halten. Bei dem Lager handelt es sich um ein Depot für chemische (…)

Extremes Wetter in Süd- und Südosteuropa: Tote und Verletzte

In Norditalien und auf dem Balkan stürmte und hagelte es so schwer, dass Menschen ums Leben kamen. In Süditalien war es heiß, und in (…)

Ermittler: Cessna in Polen stürzte bei Schulungsflug ab

Beim Landeanflug auf einen Sportflugplatz kracht eine Cessna in einen Hangar. Dort hatten gerade Menschen Schutz vor einem drohenden (…)