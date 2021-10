Deutsche Raumfahrtausstellung im Vogtland: Neubau könnte teurer werden

Sie will ein Begegnungsort zum Thema Weltraum sein: Die Deutsche Raumfahrtausstellung im Vogtland. Ein Neubau soll die Einrichtung ergänzen. Nach ersten Schätzungen dürfte das Millionenprojekt mehr Geld benötigen.

Mehr Platz für Raumfahrertreffen und multimediale Reisen ins Weltall: Was nach einem Mehrwert klingt, bringt nun wohl auch mehr Kosten für den geplanten Erweiterungsbau in Morgenröthe-Rautenkranz. Gründe sind vor allem die aktuelle Situation der Baubranche und der zunehmende Materialmangel. Bis Jahresende will die Gemeinde die konkreten Kosten ermitteln. Bisher sind 3,2 Millionen Euro Fördermittel vom Bund für den Neubau zugesagt, der im Frühjahr beginnen könnte. Die neue Halle soll künftig für Fachtagungen, Schulungsräume und ein eigenes Archiv bereitstehen. Ob sich auch der Freistaat Sachsen finanziell beteiligt, ist noch nicht geklärt.