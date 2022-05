Deutsche Raumfahrtausstellung: Bund beteiligt sich mit über einer Million Euro

Sigmund Jähn ist Ende der 70er Jahre als erster deutscher Kosmonaut ins Weltall gestartet. In seinem Geburtsort Morgenröthe-Rauthekranz im Vogtland gibt es ihm zu Ehren die Deutsche Raumfahrtausstellung. Diese soll nun erweitert werden. Der Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas ist es gelungen, Fördermittel dafür zu generieren. Der Bund stellt bis 2024 1,3 Millionen Euro für die Ausstellung bereit. Mit den Mitteln können noch in diesem Jahr die Planungen abgeschlossen werden. Im kommenden Jahr soll es an die Umsetzung gehen. Die Kosten für das Projekt sind nämlich durch die steigenden Baupreise und ein erweitertes Konzept gestiegen. Der Freistaat Sachsen will sich mit rund drei Millionen Euro am Projekt beteiligen. Diese Beteiligung bedarf allerdings noch einer Zustimmung im Rahmen der Haushaltsberatungen.