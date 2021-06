Deutsche Post: Partnerfiliale in Naila schließt vorübergehend

Die Partnerfiliale der Deutschen Post im Frankenwälder Brauhaus in Naila (Hofer Straße 21) schließt bis auf Weiteres. Grund sei ein Krankheitsfall, teilt die Deutsche Post mit. Empfänger können nicht zugestellte Sendungen in der Filiale in der Burgstraße 2 in Selbitz (Euronics Schwenka) abholen. Zudem gibt es in Naila noch die Partnerfiliale in der Dr.-Hans-Künzel-Straße 1 (Wiedel’s Shop Center im Kaufland).

Bei Paketen können Empfänger eine zweite kostenlose Lieferung beantragen.

Ab 1. Juli will die Deutsche Post in Naila eine Übergangslösung einrichten.

Öffnungszeiten:

Filiale in Selbitz (Burgstraße 2, Euronics Schwenka):

Montag – Samstag: 9:00 – 12:30 Uhr; Mo – Fr zusätzlich: 14:00 – 18:00 Uhr

Parnerfiliale in Naila (Dr.-Hans-Künzel-Straße 1, Wiedel’s Shop Center im Kaufland)

Montag – Freitag: 8:00 – 19:00 Uhr

Samstag: 8:00 – 14:00 Uhr