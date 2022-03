Deutsche Post baut in der Euroherz-Region: Spatenstich für nachhaltigen Zustellstützpunkt in Naila

Die Themen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien spielen in vielen Branchen eine wichtige Rolle. Auch die Deutsche Post verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie und strebt bis 2050 die Null-Emissionen-Logistik an.

Ein wichtiges Projekt ist dabei der Bau eines modernen und nachhaltigen Zustellstützpunkts in Naila. Heute ist in der Hofer Straße 30 D der Spatenstich für das neue Verteilzentrum von DHL durchgeführt worden. Aktuell laufen auf dem Gelände noch umfangreiche Bodenarbeiten, Die Fertigstellung der 1.050 Quadratmeter großen Halle ist dann für Anfang September vorgesehen. Neben einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes soll es unter anderem auch eine Ladestation für StreetScooter geben. Im neuen Zustellstützpunkt sollen in Zukunft 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sein.