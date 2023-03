Deutsche Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport: Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas räumt ab

In der Faschingszeit haben die Tänzerinnen und Tänzer der Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas für Stimmung auf den Prunksitzungen und Festen gesorgt. Bis das wieder losgeht, ist jetzt erstmal Zeit für Wettbewerbe. Bei den Deutschen Meisterschaften im Karnevalistischen Tanzsport am Wochenende in Stuttgart hat die Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas richtig abgeräumt! Es gab insgesamt sieben Qualifikationen, so Präsident Benjamin Schenk.

Die Prinzengarde konnte sich den Titel „Deutscher Meister im Schautanz“ sichern; Das Tanzpaar Lena Meyer und René Skorupa hat sich den Vizemeister-Titel geholt. Die Juniorengarde konnte mit dem Schautanz „Wir machen Dampf“ überzeugen und hat sich damit den dritten Platz bei der Meisterschaft ertanzt.

Den zweiten Platz gabs für die Junioren der Soul City Dancers aus Hof: Mit dem Schautanz „Die Insel der Hoffnung“. Deutscher Trizemeister in der Kategorie „gemischte Garde“ ist die Faschingsgesellschaft Helmbrechts.

© Soul City Dancers