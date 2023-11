Deutsche Meisterschaft im Handwerk: Zwei Gesellen aus der Euroherz-Region qualifizieren sich für Endrunde

Auch im Handwerk gibt es eine Deutsche Meisterschaft. 99 Landessieger wurden nun bei einer Feierstunde in Nürnberg geehrt. Darunter sind auch sechs Sieger aus Oberfranken und weitere sieben Podestplätze aus dem Regierungsbezirk, heißt es jetzt von der Handwerkskammer für Oberfranken. Mit ihrem Landessieg qualifizieren sich die Gewinner in ihren Berufen für die nächste und finale Runde der deutschen Meisterschaft. Unter den Landessiegern sind auch zwei Gesellen aus der Euroherz-Region. Gewinner sind Jan Weiß, Anlagenmechaniker bei der Otto Münzer & Sohn GmbH in Schauenstein und Tim Zeitler, Technischer Systemplaner bei der Firma Sell aus Helmbrechts.