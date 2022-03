Deutsche Langlauf-Trio im Sprint-Finale

Ein deutsches Trio hat die Finals im Langlauf-Sprint bei den Paralympics in Peking erreicht.

Die 15 Jahre alte Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann und Biathlon-Paralympicssiegerin Leonie Walter mit Guide Pirmin Strecker stehen unter den besten Vier bei den Sehbehinderten. Marco Maier hat nach Silber im Biathlon nun die Chance auf seine zweite Medaille. Der 22-Jährige, dem an der linken Hand drei vordere Fingerglieder fehlen, qualifizierte sich als Dritter in seinem Halbfinale für den Endlauf.

Im Halbfinale ausgeschieden sind dagegen Johanna Recktenwald, Anja Wicker und Alexander Ehler. «Kein Drama», sagte Wicker nach dem Aus in der sitzenden Klasse im Halbfinale. «Ich hatte noch schwere Arme von gestern. Außerdem waren die Bedingungen für mich sehr schwierig.» Einen Tag zuvor hatte die 30-Jährige Bronze im Biathlon geholt. Der 52 Jahre alte Ehler wurde in seinem Halbfinallauf Fünfter und konnte sich nicht für die besten Sechs qualifizieren. Für den ältesten deutschen Starter steht am Sonntag noch die 4×2,5km-Staffel an.