Deutsche Fernsehlotterie: 100.000 Euro für Hofer Tafel

Mehr als 13 Millionen Menschen sind in Deutschland von Armut betroffen. Viele haben nicht einmal genügend Geld für Lebensmittel. Diesen Menschen hilft in Hof die Tafel. Dort geben viele ehrenamtliche Helfer Essen an Bedürftige aus. Jetzt bekommt die Hofer Tafel eine Förderung der Deutschen Fernsehlotterie. Insgesamt gehen 100.000 Euro an den Verein. Die regionale Arbeit der Hofer Tafel sei eine feste Säule für Bedürftige, hieß es bei der offiziellen Spendenübergabe. Durch die Förderung kann die Tafel ihre Hilfe auch in Zukunft fortsetzen, so Roland Jahn, Leiter der Hofer Tafel.