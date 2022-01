Deutsche Eishockey Liga: Neue Termine für Augsburger Panther

Augsburg (dpa/lby) – Die Augsburger Panther holen zwei Spiele der Deutschen Eishockey Liga in der Olympia-Pause nach. Am 13. Februar treten die Schwaben bei den Iserlohn Roosters an, am 16. Februar sind die Grizzlys Wolfsburg zu Gast. Beide Partien waren wegen Corona-Infektionen ausgefallen.

«Die Aktualität fordert es von uns, dass wir weiterhin flexibel bleiben und dementsprechend ist es sinnvoll, dass die Clubs nun diese Optionen haben», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke laut Mitteilung vom Donnerstag. «Wir sind sicher, dass wir dadurch einzelne Spiele nachholen können, die aufgrund von Corona zuletzt ausfallen mussten.»

© dpa-infocom, dpa:220113-99-696554/3