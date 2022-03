Deutsche Bischöfe beten für die Ukraine

Die katholischen Bischöfe in Deutschland beten für die Ukraine. Sie feierten die Eröffnungsmesse der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) am Montagabend im Wallfahrtsort Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein «für den Frieden in der Ukraine und in Europa». An dem Gottesdienst nahm auch der Exarch der Ukrainisch-Katholischen Kirche, Bischof Bohdan Dzyurakh, teil.

«Wir stehen fassungslos, erschüttert und voll Angst vor den Nachrichten, die uns aus der Ukraine erreichen. Ein Land – mitten in Europa – ist brutal und kaltblütig überfallen worden», sagte der DBK-Vorsitzende Georg Bätzing und nannte den Krieg «inakzeptabel». «Die russische Aggression kennt offenbar keinen Halt. Die perfide Kriegsführung aus Moskau zeigt erschreckend, wozu Menschen in der Lage sind.»

Der russische Angriff auf die Ukraine sei «ein Verrat am Frieden». Er lege «die hässliche Fratze tyrannischer autokratischer Macht frei», sagte Bätzing, der Bischof von Limburg ist. Der Krieg müsse ein Ende haben – «jetzt, sofort».