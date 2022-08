Deutsche Basketballer gewinnen EM-Probe gegen Slowenien

Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga will den Wechsel zurück in die Bundesliga nicht als Rückschritt bewerten. «Es (…)

In der NBA prägt er das Spiel der Dallas Mavericks, bei der EM will er mit Slowenien den Titel verteidigen: Luka Doncic einer der (…)

Nowitzki-Nachfolger kommt nach Deutschland: Doncic verzückt

Ein Topstar macht Halt in Deutschland: Luka Doncic und seine Slowenen gastieren am Sonntag in München. Doncic ist in Dallas nicht nur (…)