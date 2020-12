Deutsche Bahn: Zwischen Hof und Oberkotzau kommt ein drittes Gleis

Auf den Gleisen der Region investiert die Deutsche Bahn derzeit viel Geld: 20 Millionen Euro gibt die DB für Brücken, Gleise und Lärmschutz rund um den Bahnhof Dresden-Plauen aus. Damit schließt sich eine Lücke der Sachsen-Franken-Magistrale.

Auch im bayerischen Teil der Euroherz-Region wird die DB aktuell aktiv: Der Bahnverkehr in Hochfranken wird nämlich leiser. In den kommenden Wochen stellt das Bahn-Team den Bürgerinnen und Bürgern die Schallschutzmaßnahmen im Abschnitt zwischen Hof und Martinlamitz vor. Auch im Landkreis Wunsiedel sollen Abschnitte leiser werden. Oberkotzau bekommt außerdem neue, leisere Eisenbahnbrücken. Zudem kommt zwischen Hof und Oberkotzau ein drittes Gleis. Die Bürgerinnen und Bürger können sich über die Details bei einem Termin Mitte Januar (16.) online informieren. Das DB-Team kommt zudem an zwei weiteren Terminen in die Region. Mehr Infos dazu bekommt ihr hier:

Planungskarten unter: www.bahnausbau-nordostbayern.de

Infotermin online: Am 12. Januar wird in einem Livestream das Projekt vorgestellt, mit besonderem Fokus auf den konkreten Maßnahmen im Abschnitt.

Bei Bürgersprechstunden in Hof (18. Januar) und Schwarzenbach (20. Januar) wird das Projektteam in der Region sein. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist eine Anmeldung unter 0911/219-1814 erforderlich.

