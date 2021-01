Deutsche Bahn: Vorstellung der Schallschutzpläne Hof – Marktredwitz

Wie soll der Lärmschutz auf der Bahnstrecke Hof-Marktredwitz aussehen? Heute Abend (12.1.) stellt die Bahn ihren aktuellen Planungsstand vor. Ab 18 Uhr beantwortet die Deutsche Bahn alle Fragen in einem Livestream. Im Februar sind außerdem Vor-Ort-Sprechstunden geplant, bei der Gestaltungswünsche eingebracht werden können. Die für Ende Januar geplanten Präsenztermine werden auf den 23. Februar in Hof und den 24. Februar in Schwarzenbach an der Saale verschoben. Einen Link zur Infoveranstaltung gibt es hier.