Deutsch-tschechische Beziehungen: Melanie Huml eröffnet Sommerlager in Selb

Wir feiern in diesem Jahr die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen. Passend dazu ist heute auch der Beirat der (…)

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Bayerische und tschechische Vertreter treffen sich in Selb

Schon seit Anfang Juli finden in Selb verschiedene Veranstaltungen und Sonderausstellungen rund ums Thema Porzellan statt. Heute steht (…)

Porzellinerfest in Selb: Höhepunkt der „Wochen des Weißen Goldes“

Fest der Porzelliner in Selb: Ende der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen

In den vergangenen zwölf Wochen war ganz schön was los in Selb: Mit verschiedenen Veranstaltungen hat die Stadt die grenzübergreifende (…)