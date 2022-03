Deutsch-tschechische Beziehungen: Jugendsommerlager 2022 in Falkenberg

Die Euregio Egrensis setzt sich für die deutsch-tschechischen Beziehungen ein. Anfang August veranstaltet die Initiative ihr traditionelles Jugendsommerlager. Das findet diesmal in der Jugendherberge Falkenberg-Tannenlohe im Landkreis Tirschenreuth statt. 30 deutsche und tschechische Jugendliche können teilnehmen. Unter anderem gibt es eine Wanderung im Naturschutzgebiet Waldnaabtal, einen Besuch im GEO-Zentrum in Windischeschenbach und einen Fotoworkshop. Den Jugendlichen soll außerdem der Einstieg in die Sprache des jeweils anderen Landes erleichtert werden. Anmelden können sich 10 Jugendliche, im Alter von 11 bis 14 Jahren, aus dem bayerischen Teil der Euregio – auch aus Stadt und Landkreis Hof und den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth. Der Teilnehmerbetrag liegt bei 70 Euro inklusive Übernachtungen, Vollpension und Eintrittsgelder.

Die Anmeldeunterlagen und das Programm stehen auf der Homepage der EUREGIO EGRENSIS zum Download bereit.

Ansprechpartnerin in der Euregio-Geschäftsstelle ist Franziska Kunzmann (09231/6692-21; franziska.kunzmann@euregio-egrensis.de).