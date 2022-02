Deutsch-Deutsches Museum: Neues Gelände soll 2025 fertig sein

Nirgends lassen sich die deutsche Teilung und der Mauerfall besser erleben als an den Original-Schauplätzen. Ein Paradebeispiel ist Mödlareuth, das einst selbst durch die Mauer geteilt war. Das dortige Deutsch-Deutsche Museum wird in den kommenden Jahren noch erweitert. Los geht es noch in diesem Monat mit der Umgestaltung des Außengeländes. Ziel ist es, die Ausstellung deutlicher vom ursprünglichen Gelände abzugrenzen. Es sind unterschiedliche Themenstationen von der Grenzschließung bis hin zum Mauerfall geplant. Hofs Landrat Oliver Bär zu den weiteren Schritten:

Noch in diesem Monat geht es draußen mit den Abbruch- und Rodungsarbeiten los. Bis Ende November soll das Freigelände fertig sein. Weil die die Arbeiten in unterschiedliche Bauabschnitte unterteilt sind, sollen sie den Museumsbetrieb nicht beeinträchtigen.