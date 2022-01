Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth: Kommende Woche starten erste Arbeiten zur Erweiterung

Je länger die deutsch-deutsche Teilung und der Kalte Krieg her sind, desto mehr Zeitzeugen verschwinden, die uns davon berichten könnten. Damit dieser Teil der deutschen Geschichte niemals in Vergessenheit gerät, leistet das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth Aufklärungsarbeit für die jüngere Generation. Aber auch alldiejenigen, die die DDR noch live miterlebt haben, sind beeindruckt von dem Dorf, in dem noch Grenzzäune und -Türme stehen und das einst geteilt war.

Heuer sollen ja wie berichtet, erste Arbeiten für die millionenschwere Erweiterung starten. Beginnend mit dem Außenbereich des Ausstellungsgeländes. Voraussichtlich kommende Woche sollen vorbereitende Arbeiten starten. Das geht aus einer Presseinladung des Landratsamtes Hof hervor. Mehr Details soll es am 8. Februar, also Dienstag in einer Woche geben.