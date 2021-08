Deutsch-Deutsches Museum in Mödlareuth: Auch Jugendliche sollen kommen

Passend zum 60. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer, hat das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth die Pläne für die Erweiterung vorgestellt. Auch das Dorf ist ja durch die Mauer geteilt gewesen. Die entstand allerdings erst fünf Jahre nach der in Berlin. Seit 30 Jahren gibt es mittlerweile das Museum. Bis 2025 soll ein neues Museumsgebäude fertig sein. Außerdem soll das Freigelände künftig authentischer sein. Für Museumsleiter Robert Lebegern ist es auch wichtig, dass Jugendliche in das Museum kommen.

Zu sehen gibt es in Mödlareuth unter anderem Teile der originalen Mauer, Grenzzäune und einen großen Beobachtungsturm. Die geplante Erweiterung soll etwa 15 Millionen Euro kosten.