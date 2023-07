Deutsch-Deutsches Museum: 2022 vor allem von Bauarbeiten geprägt

Im vergangenen Jahr hatten wir noch mit der Corona-Pandemie zu tun. Das hat auch das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth gespürt. An der Besucherzahl hat sich bemerkbar gemacht, dass die Schulausflüge ins Museum gefehlt haben. Insgesamt waren 52.000 Besucher letztes Jahr im Museum. Generell war das vergangene Jahr für das Museum von den Bauarbeiten geprägt. Im Februar 2022 ist der Umbau für das Freigelände gestartet, das seit diesem Juli fertig ist. Aktuell läuft der Bau des neuen Museumsgebäudes. Das soll bis 2025 fertig sein. Nebenbei arbeiten die Verantwortlichen am Konzept für die künftige Dauerausstellung. Seit dem vergangenen Jahr hat das Museum außerdem eine neue Website und einen neuen Social-Media-Auftritt.