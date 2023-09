Deutsch-Deutsche Filmtage: Eröffnungsfilm steht fest

Es ist Herbst, das bedeutet in Hof auch: Die Zeit der Filmfestivals geht wieder los. Neben den Internationalen Hofer Filmtagen Ende Oktober gibt es heuer auch wieder die Deutsch-Deutschen Filmtage in Hof und Plauen. Sie starten am 17. November. Spielorte sind das Central-Kino in Hof und das Capitol-Kino in Plauen. Die Filme beschäftigen sich mit der innerdeutschen Teilung. Zum Programm gehören auch Gespräche mit Zeitzeugen. Den Auftakt macht in diesem Jahr der Film „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Zu Gast ist Regisseurin Aelrun Goette. Sie hat bei den Hofer Filmtagen im vergangenen Jahr den Filmpreis der Stadt Hof bekommen.