Deutlich mehr Nachfrage als Angebot: Arbeitskräftemangel in Oberfranken wird sich verschlimmern

Schon jetzt ist der Fachkräftemangel in vielen Branchen ein Problem. Bis 2035 wird es aber noch deutlich schlimmer. Das hat eine Studie ergeben, die die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in Auftrag gegeben und jetzt veröffentlicht hat. Demnach zeigt sich ein starkes Nord-Süd-Gefälle. In Oberfranken geht die Schere zwischen Angebot und Nachfrage in den nächsten Jahren noch weiter auseinander. Besonders stark wird sich der Arbeitskräftemangel 2035 im Landkreis Kronach zeigen. Die Nachfrage wird um 22 Prozent über dem Angebot liegen. Im Landkreis Wunsiedel werden es 19,5 Prozent sein. Engpässe wird es in den unterschiedlichsten Berufsgruppen geben. Zum Beispiel beim Führen von Fahrzeugen, in der Metallerzeugung und der Fahrzeugtechnik. Ein Überschuss an Arbeitskräften zeichnet sich dagegen in den Bereichen Werbung und Marketing ab.