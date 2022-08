Deutlich mehr Kreditnachfragen: Halbjahresbilanz der Targobank in Hof

Corona-Pandemie, hohe Inflation und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Die Krisen derzeit spüren wir auch im Geldbeutel. Die Targobank in Hof hat nun in einer Mitteilung ihre Halbjahresbilanz zusammengefasst. Demnach sei vor allem die Kreditnachfrage deutlich gestiegen. Bis Ende Juni habe sich das Kreditvolumen der Hofer Targobank auf 43 Millionen Euro belaufen. Aber auch das Interesse an Themen wie Vermögensaufbau und Altersvorsorge sei trotz der Krisen hoch. Bis Ende Juni habe die Targobank 7.100 Kunden betreut.