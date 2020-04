Desinfektionsmittel aus Hof

Immer wieder heißt es, zur Bekämpfung der Corona-Pandemie soll man sich an Hygiene-Regeln halten. Doch Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel sind mitunter Mangelware. Die OASE-Gruppe stellt deshalb die Produktion im gruppeneigenen Werk in Hof auf die Herstellung von Desinfektionsmittel um. Wo bisher unter anderem Teichpflegemittel produziert wurden, läuft nun bei der Firma Söll zusätzlich das Flächendesinfektionsmittel-Konzentrat AquaDes vom Band. Damit will die OASE-Gruppe für Menschen, die in den sogenannten „systemrelevanten Berufen“ wie dem Einzelhandel, in Apotheken oder Reinigungsdiensten, als Logistikdienstleister oder Staatsdiener bei der Feuerwehr und Polizei, arbeiten, entsprechendes Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen.