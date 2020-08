Designstudio Selb: Fast 140 Bewerbungen eingegangen

Es soll die Selber Fachschule für Produktdesign erweitern: Ein Designstudio in Selb. Ein Neubau soll auf dem Gelände des ehemaligen Hutschenreuther Werks B entstehen. Auf 3500 Quadratmetern sollen dort Werkstätten und Ateliers untergebracht werden. Für das Designstudio braucht es aber ja auch einen Entwurf. Wie der Landkreis Wunsiedel jetzt auf seiner Facebook-Seite schreibt, interessieren sich dafür viele Architektenbüros aus dem In- und Ausland. 136 Bewerbungen sind demnach für die Teilnahme am Europaweiten Architektenwettbewerb eingegangen, schreibt der Landkreis weiter. Nur 20 davon schaffen es in den nächsten Schritt und dürfen ihre Entwürfe dann tatsächlich einreichen.