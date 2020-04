Designstudio Selb: Architektenwettbewerb kann starten

Nachdem Ministerpräsident Markus Söder zum Jahresbeginn bei seinem Besuch in Selb einer Erweiterung der Fachschule für Produktdesign zugestimmt hat, macht das Projekt nun den nächsten entscheidenden Schritt nach vorn. Der europaweite Architektenwettbewerb kann schon in den nächsten Wochen starten. Möglich macht das die Zustimmung der Regierung von Oberfranken, die jetzt im Landratsamt Wunsiedel eingegangen ist.

Geplant ist im ersten Schritt ein Neubau mit 3500m² Nutzfläche auf dem Gelände des ehemaligen Hutschenreuther Werks B in Selb. Dort sollen nach dessen Fertigstellung die dringend benötigten Werkstätten und Ateliers untergebracht werden. Zu einem späteren Zeitpunkt ist ein Anbau mit rund 1000m² vorgesehen, der bereits in der jetztigen Planung berücksichtigt und später für den Hochschulbetrieb genutzt werden soll. Der Zeitplan ist straff: bereits Ende Mai/Anfang Juni wird ein europäisches Vergabeverfahren starten. In diesem ersten Schritt können Architekturbüros aus ganz Europa ihre Bewerbung für eine Teilnahme am Wettbewerb abgeben. Die rund 20 besten Büros kommen dann quasi ins Finale. Eine mehrköpfige Jury aus Fachplanern und regionalen Vertretern wird dann voraussichtlich Ende September den Wettbewerbssieger küren. Rund um den Jahreswechsel soll die eigentliche Auftragsvergabe erfolgen. Läuft alles nach Plan, ist ein Baustart im Frühjahr 2022 denkbar.

Der Design-Studiengang, der zur Hochschule Hof gehört, bietet Platz für rund 30 Studierende und beinhaltet auch mehrere Professuren. Bereits im Herbst nächsten Jahres soll der Studiengang starten. Für den Bau des Designstudios stellt der Freistaat 15,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Bild: Arbeiten an einem 1:1 Clay Modell (Quelle: Fachschule für Produktdesign, Bernd Rössler)