Designschule Selb: Kreistag ebnet Weg für neuen Studiengang

An der Staatlichen Fachschule für Produktdesign in Selb gibt es mehrere Gründe zur Freude. Ab dem kommenden Wintersemester startet dort der neue Bachelorstudiengang „Design und Mobilität“. Der Kreistag hat den Weg freigemacht. Ab Herbst können bis zu 30 Studierende in Selb studieren. Die Schule arbeitet dafür mit der Hochschule Hof zusammen. Bis das neue Designstudio fertig ist, sollen die Vorlesungen im Spiegelhaus der Firma Rosenthal stattfinden. Knapp 60 Absolventen werden das nicht mehr von innen sehen. Sie schließen noch diesen Monat ihre Ausbildung mit einer Werkschau ab. Die Schule präsentiert die Arbeiten das zweite Jahr in Folge ausschließlich digital. Zur Ausstellung geht’s hier.