Designausstellung in Nürnberg: Münchberger Studenten zeigen Arbeiten

Wie Textilien in Zukunft aussehen und verwendet werden könnten zeigt ab heute (25.11.) die Ausstellung „Stoff. Exploring the Future“ in Nürnberg. Textildesign-Studierende des Campus Münchberg der Hochschule Hof stellen im „Neuen Museum“ eigene Kreationen aus.

Dabei geht es darum Designprozesse, den Umgang mit Farben, Formen, Oberflächen und Materialien zu zeigen. Auch computergestützte Entwurfstechnologien sind Thema.

Am Sonntag Nachmittag findet eine Familien-Vernissage statt. An Führungen kann man am 2. und 16. Dezember teilnehmen. Neben der Ausstellung gibt es auch einen Workshop am 3. Dezember. Die Ausstellung kann man bis zum 15.Januar besuchen.