Die Mobilität der Zukunft soll autonom, umweltfreundlich und flexibel sein. Um da hinzukommen braucht es junge Menschen, die sich mit dem Thema Mobilität auseinandersetzten. Die Hochschule Hof bietet dazu heute (SA) den Infotag Design & Mobilität am Standort Selb an. Dort könnt ihr Fragen zum Bachelorstudiengang Design & Mobilität stellen und mit Lehrern ins Gespräch kommen. Los geht’s um 10 Uhr in Selb.