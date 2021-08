Design & Mobilität: Experte für neuen Studiengang in Selb gewonnen

Die Euroherz-Region entwickelt sich immer mehr zum Forschungsschwerpunkt für das Transportwesen der Zukunft. Das zeigen nicht zuletzt die autonom fahrenden Shuttles, die seit einiger Zeit durch Hof und Rehau rollen. Auch Studierende der Hochschule Hof werden sich ab dem Herbst mit der Mobilität der Zukunft beschäftigen. Am Standort Selb startet der Studiengang Design & Mobilität. Dafür konnte die Hochschule Hof jetzt sogar einen echten Experten gewinnen.

Neuer Professor in Selb wird Lutz Fügener, er gilt als einer der führenden Köpfe des Fachgebiets. Er ist Professor für Transportation Design und 3D-Gestaltung, und war bisher in Pforzheim tätig. An seiner neuen Stelle habe ihn vor allem das schlüssige Lehrkonzept gereizt. Der Ansatz des neuen Studiengangs berge die Chance zur Etablierung einer äußerst zukunftsfähigen Ausbildungsstätte, so Fügener. Sie könne starke Signale für die Entwicklung der Mobilität weit über die Grenzen der Region und des Landes ausstrahlen. Der interdisziplinär angelegte Ingenieursstudiengang startet zum Wintersemester 2021/2022. Er ist auf rund 30 Studierende ausgelegt.