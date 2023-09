Derbyzeit in Franken: 1. FC Nürnberg empfängt Greuther Fürth

Die Fußball-Fans in Franken freuen sich auf das Derby. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) empfängt der 1. FC Nürnberg die SpVgg Greuther Fürth zum ältesten Nachbarschaftsduell Deutschlands. Das Max-Morlock-Stadion ist mit 47.000 Zuschauern ausverkauft. «Wir reden über ein Derby, da weißt du nie, was passiert, da kann auch alles passieren», sagte der Nürnberger Trainer Cristian Fiél vor dem Heimspiel in der 2. Bundesliga.

«Wir werden es mit der Unterstützung unserer Fans angehen und werden den Fokus darauf legen, dass wir ein hochintensives Spiel machen», kündigte der Fürther Coach Alexander Zorniger an. Nürnberg und Fürth treffen zum insgesamt 271. Mal aufeinander. Das letzte Derby im Februar entschieden die Fürther mit 1:0 für sich.