Derby in der Eishockey-Oberliga: Wölfe vs. Blue Devils

Die Selber Wölfe haben in der Eishockey-Oberliga an diesem Wochenende nur ein Spiel vor sich – aber das hat es in sich. Es geht im Derby zu den Blue Devils Weiden. Im Kampf um die Tabellenspitze kann die Partie durchaus richtungsweisend sein.

Erstes Bully in Weiden ist um 19 Uhr 30 – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“. Nach der Hauptrunde gehen die Teams dann direkt ins Play-Off-Viertelfinale. Die Pre-Playoffs der Mannschaften, die auf den Rängen sieben bis zehn liegen, finden auch statt.