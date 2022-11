Der Winter ist da: Brummifahrer warten auf Winterdienst

Der Winter hat über Nacht Einzug in die Euroherz-Region gehalten. Die Straßen sind durch Schnee und überfrierende Nässe spiegelglatt geworden. Vor allem im Fichtelgebirge auf der B303 hatten Brummifahrer Probleme. An Steigungen sind die schweren LKW nicht mehr weitergekommen. Fahrer Michael Rittmann berichtet:

An fehlenden Winterreifen lags jedenfalls nicht, der Winterdienst hatte es so früh noch nicht auf die B303 geschafft. Zwischen Fichtelberg und Silberhaus ist zudem ein mit einem Auto beladener Kleintransporter von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gerutscht.