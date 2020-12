Der WEISSE RING bietet Hilfe – auch an Feiertagen und zwischen den Jahren

Zusätzlich steigt an Weihnachten das Risiko von häuslicher Gewalt, was durch die Corona-Krise noch einmal verschärft wird. Wer sich bedroht fühlt, kann sich jederzeit an den WEISSEN RING wenden, versichert Bianca Biwer: „Das wichtigste ist: Wir sind immer erreichbar – auch an Feiertagen und zwischen den Jahren. Man kann einen persönlichen Termin vereinbaren oder – wenn man lieber anonym bleiben möchte – anrufen oder sich online melden. Wir hören genau hin, was derjenige braucht, der sich bei uns meldet, und entscheiden dann ganz individuell, wie wir im ersten Schritt am besten helfen können.“