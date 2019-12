Raketen anzünden und die bunten Lichter am Himmel anschauen will fast jeder, am Tag danach den Dreck aufräumen kaum einer. Diese unliebsame Aufgabe übernehmen in Hof morgen Freiwillige im Namen der muslimischen Jugendorganisation Ahmadiyya. Ab 8 Uhr machen die jungen Muslime im Stadtgebiet die Straßen sauber. Los gehts am Hauptbahnhof.