Große rote Plakate zieren die Schaufenster: Auf denen steht, dass die Engbers-Filiale in der Hofer Altstadt schließt. Der Herrenausstatter verlässt das Geschäft zum 18. Juli. Offenbar war der Umsatz nicht gut genug. Kunden müssen künftig einen weiteren Weg auf sich nehmen: Die Engbers-Filialen in Plauen bleiben weiter geöffnet. Für Hof bedeutet das einen weiteren Leerstand in der Innenstadt. Diese Entwicklung nimmt offenbar kein Ende.