‚Der Impfstoff muss zu den Menschen‘: Adelt fordert Impfbus

Aufgrund der hohen Nachfrage an Booster- und Erstimpfungen gegen Corona, hat die Hofer CSU erst gestern (DI) gefordert, das Impfzentrum in Hof wieder hochzufahren. Das in Helmbrechts sei nicht für alle gut erreichbar. Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt ist da anderer Meinung: Mit den zahlreichen Sonderimpfaktionen in der Freiheitshalle gibt es de facto schon ein Impfzentrum, meint Adelt.

Er fordert stattdessen einen Impfbus nach dem Motto ‚Der Impfstoff muss zu den Menschen und nicht nur die Menschen zum Impfstoff‘. Laut Adelt könne der Impfbus von Bernstein im Wald, übers Hofer Bahnhofsviertel bis ins bayerische Vogtland überall im Einsatz sein. Er sieht vor allem Landrat Oliver Bär in der Pflicht. Beim Impfen will Adelt alle mitnehmen, auch diejenigen, die mit den Impfungen hadern, nicht mobil sind oder keine eigene Wohnung haben.