Der Goldberg ruft: Das Selber Wiesenfest startet am Wochenende

Am Wochenende startet eines der beliebtesten Feste der Region: Das Selber Wiesenfest. Gestern Abend hat die Festwirtfamilie Spannruft am Goldberg schon ihr Jubiläum gefeiert. Auch heute könnt ihr schon alle Fahrgeschäfte nutzen und abends im Zelt feiern. Traditionell eröffnet wird das Fest aber erst morgen, am Samstag, mit dem Heimatabend. Oberbürgermeister Uli Pötzsch:

Zum Festzug am Sonntag wird sogar der Ministerpräsident Markus Söder erwartet. Am Montag endet das Fest. Dann lassen die Selber in der Innenstadt unter anderem ganz viele Luftballons steigen. Mehr Infos zum Programm gibt’s hier.