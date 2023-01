„Der Feinschmecker“: Zwei Metzgereien aus dem Hofer Land ausgezeichnet

Gemessen an der Einwohnerzahl gibt’s in Oberfranken die meisten Bäckereien, die meisten Metzgereien und die meisten Brauereien der Welt. Dass die Region viele Spezialitäten zu bieten hat, das hat jetzt auch eine Zeitschrift aus Hamburg festgestellt. Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat zwei Metzgereien aus dem Hofer Land ausgezeichnet: Die Metzgerei Max aus Hof und die Metzgerei Dieter Groß aus Schwarzenbach am Wald. Die beiden Betriebe gehören damit deutschlandweit zu den 500 besten Metzgern 2023.

Das könnte Sie auch interessieren

Entlastungen für Handwerker und Unternehmen? Hubert Aiwanger in Hof

Die Energiekrise stellt die Unternehmen und Handwerksbetriebe vor große Herausforderungen. Der Bund hat Hilfen angekündigt. Strom (…)

31. Kinderfilmfest Hofer Land: Kartenverkauf gestartet

Die Internationalen Hofer Filmtage sind das zweitwichtigste Filmfestival in Deutschland. Und auch für kleine Filmfans ist in Hof was (…)

„10 plus X Prozent“ für Gaststätten und Bäckereien: NGG Oberfranken macht sich für Lohnerhöhungen stark

Einkaufen, heizen oder tanken – in den vergangenen Monaten ist vieles extrem teuer geworden. Die Inflation trifft Beschäftigte in (…)

Oberfränkische Handwerksbetriebe in Not: Energiegipfel in der Hofer Freiheitshalle

Für viele Metzger, Bäcker und Gastronomen in Oberfranken ist es gerade fünf vor zwölf. Das sagt Christian Herpich, Vizepräsident der (…)

Anmeldung für Kitaplätze: Tag der offenen Tür in Hof und Helmbrechts

Wer in diesem Jahr einen Kitaplatz für sein Kind braucht, der muss sich so langsam um die Anmeldung kümmern. In Hof und Marktredwitz (…)

Netz-Ausbau: Nördlicher Landkreis Hof besser versorgt

Im nördlichen Landkreis Hof solltet ihr mir eurem Smartphone künftig besser surfen und telefonieren können. Wie die Telekom mitteilt, (…)