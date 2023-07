Der FC Bayern testet im Trainingslager am Tegernsee

Der FC Bayern wird im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee auch ein Testspiel bestreiten. Am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) spielt der deutsche Fußball-Meister gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern. Die Partie gegen das Team aus der Kreisklasse wird im Stadion am Birkenmoos ausgetragen.

Tickets für das erste Vorbereitungsspiel der Bayern wird es laut Vereinsmitteilung vom Freitag ausschließlich vor Ort an der Tageskasse geben. Aus Sicherheitsgründen ist aber nur eine begrenzte Zuschauerzahl auf dem Gelände zugelassen. Das Trainingslager am Tegernsee beginnt an diesem Samstag und dauert bis zum kommenden Donnerstag.