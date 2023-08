Der Euroherz-Kinosommer 2023: Finale am Abend in Bad Steben

Drei Wochen lang haben wir mit euch in der Region Filme unter freiem Himmel geschaut. Mit unserem Euroherz-Kinosommer waren wir heuer bei euch in Schwarzenbach an der Saale, Münchberg und Bad Steben. Und die Resonanzen sind sehr positiv Ausgefallen:

Heute Abend stellen wir unsere XXL-Leinwand ein letztes Mal in diesem Jahr auf. Auf dem Casinoplatz der Spielbank Bad Steben zeigen wir die deutsche Komödie „Einfach mal was Schönes“. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Film startet, sobald es dunkel genug ist.