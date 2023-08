Der Euroherz Kinosommer 2023: Endspurt ab heute in Bad Steben

Eine Woche lang haben wir mit euch auf dem Schoedel-Areal in Münchberg Filme unter freiem Himmel geschaut. Heute zieht unsere XXL-Leinwand weiter an den nächsten Standort. Der Euroherz-Kinosommer macht Station in Bad Steben. Für Bürgermeister Bert Horn ist das ein Sommerhighlight im Kurort. Er freut sich auch besonders auf den ersten Film: Den Auftakt mach am Abend „Top Gun – Maverick“ mit Tom Cruise. Ab 19 Uhr startet das Warm-up auf dem Casinoplatz vor der Spielbank Bad Steben. Der Film geht los, sobald es dunkel genug ist. Der Eintritt ist dank unserer Sponsoren für euch frei. Um die Verpflegung kümmern sich die Bad Stebener Feuerwehren