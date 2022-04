Der Bürgermeister hat unterschrieben: Festwirte für Schwarzenbacher Wiesenfest stehen

In diesem Jahr sollen wieder zahlreiche Stadt- und Wiesenfeste in der Region stattfinden.

Auch in Schwarzenbach an der Saale soll das Wiesenfest von 15. bis 18. Juli stattfinden. Dafür hat sich die Stadt mit den Hofer Land Festwirten geeinigt. Der Vertrag sei abgesprochen und Bürgermeister Hans-Peter Baumann hat schon unterschrieben, teilt er heute auf Radio Euroherz-Anfrage mit. Demnach soll es auch dieses Jahr ein Festzelt mit Holzboden geben. An den vier Abenden im Juli ist Partymusik geplant. Es soll zwei Umzüge geben, einen mit den Kindern aus Schwarzenbach an der Saale und einen Vereinsumzug. Dafür werde die Stadt die Vereine nun anfragen, so Baumann weiter. Die Hofer Land Festwirte haben unter anderem schon Feste in Regnitzlosau und Helmbrechts auf die Beine gestellt.

