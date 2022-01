Der Bosch Tech Compass zeigt, was Menschen von der Technologie erwarten

Der Bosch Tech Compass ist eine repräsentative Umfrage in Deutschland, China, Indien, Großbritannien und den USA. Es geht darum, wie Menschen in verschiedenen Ländern über Technologie denken. Und da herrschen große Unterschiede. Tanja Rückert, Chief Digital Officer bei Bosch: “Ja, wir haben zum Beispiel auch gefragt, wie sich die Menschen denn am liebsten fortbewegen würden – und zwar ganz unabhängig von der technischen Machbarkeit. Und mehr als ein Drittel der Deutschen das Beamen als bevorzugtes Fortbewegungsmittel genannt – hätte ich nicht erwartet. Aber ich gehöre dazu, zu dem Drittel. Weil ich hab schon als Kind begeistert Raumschiff Enterprise geschaut und immer gedacht, wie cool wäre das denn: Ich bin morgens in der Schule, dann bin ich Hawaii am Strand. Und das alles ohne lange im Flieger zu sitzen. Was auch spannend war bei der Umfrage, wie ist es denn im Vergleich, die verschiedenen Länder. Und da hat die Umfrage gezeigt, dass die Deutschen experimentierfreudiger bei dem Thema sind, als zum Beispiel die Menschen in Indien, von denen nur zehn Prozent das Beamen genannt.”