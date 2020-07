Der Borkenkäfer: Auch in diesem Jahr ein Problem in der Region

Auch in diesem Jahr macht er den Wäldern der Region wieder Probleme: Der Borkenkäfer. Wo er sich genau breit macht:

Von Hof bis nach Sachsen und Thüringen – die Saalehänge und der Bereich in Oberkotzau sind besonders betroffen. Dabei sind die Fichten in der Region am meisten befallen. Der Borkenkäfer brütet unter der Rinde. Dadurch ist er nur schwer aufzuspüren, heißt es vom Hofer Forstrevier im Euroherz-Interview. Das Wetter in diesem und den vergangenen Jahren kommt dem Borkenkäfer bei seiner Ausbreitung entgegen. Die Experten sind deshalb auf die Hilfe der Waldbesitzer angewiesen. Befallene Bäume erkennt man oft daran, dass sie sich gelb oder rot färben. Auch ein Indiz: Das Bohrmehl am Fuß des Stammes, das der Käfer beim Befall hinterlässt.