Hochfranken ist stolz auf seine Textilindustrie. Viele Firmen haben aber in den vergangenen Jahren schließen müssen. Die ehemaligen Gebäude verfallen. Auch in Hof geht es jetzt einem ehemaligen Appreturbetrieb an den Kragen. Die Stadt hat das Gebäude in der Mühlstraße gekauft und lässt es momentan abreißen. Der Industriekamin ist weg, der Garagenhof dient als Sortierplatz und die angrenzenden Gebäude schützen Gerüste. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis Mitte Mai.