Depressionen im Alter: Schulung für Angehörige in Hof

Sechs Prozent der Menschen zwischen 70 und 79 Jahren leiden unter schweren Depressionen. Das bedeutet nicht nur für die Betroffenen einen Verlust an Lebensqualität, auch die Angehörigen tun sich im Umgang oft schwer. Die Diakonie Hochfranken und der Bezirk Oberfranken laden Angehörige von Betroffenen daher zu einer zweitägigen Schulung ein. Sie findet morgen und Mittwoch in einer Woche (1.3.) jeweils in der Begegnungsstätte des Sozialpsychiatrischen Dienstes in der Hofer Luitpoldstraße statt. Morgen um 17 Uhr geht es mit Basisinformationen rund um das Krankheitsbild los. Der zweite Termin befasst sich dann mit dem Umgang mit Betroffenen und mit Hilfsangeboten. Für die Veranstaltung müsst ihr euch anmelden.

Telefon: 09281/837 530, sozialpsychiatrischerdienst@diakonie-hochfranken.de