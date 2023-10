Eine Depression bedeutet für Betroffene nicht, dass sie mal ein paar Tage schlecht drauf sind. Depressionen schränken sie in ihrer Lebensqualität stark ein. Aber auch für Angehörige ist die Situation belastend. Der Bezirk Oberfranken bietet deshalb eine Schulung an. Dabei sollen sie lernen, wie sie mit älteren Menschen umgehen sollen, die an Depressionen leiden. Die Schulung besteht aus zwei Modulen. Die Termine sind am 2. und am 16. November in Marktredwitz und dauern jeweils zwei Stunden. Anmelden können sich Interessierte nur noch heute.

Donnerstag, 02.11.23, von 17.00 bis 19.00 Uhr:

A Basiswissen zu Depressionen im Alter

1. Was ist eine Depression (Krankheitsbild, Besonderheiten im Alter)?

2. Ursachen und Behandlung

Donnerstag, 16.11.23, von 17.00 bis 19.00 Uhr:

B Umgang mit depressiv erkrankten, älteren Menschen

2. Umgang mit Suizidalität bei Betroffenen

Referentin: Alexandra Pape

Koordinationsstelle für psychische Gesundheit im Alter

Gerontopsychiatrische Fachkoordination Oberfranken (GeFa OFR)

Umfang: insgesamt 4 Stunden

Ort: Sozialpsychiatrischer Dienst, Klingerstraße 2, 95615 Marktredwitz

Anmeldung: Telefonisch: 09281 / 837 530

Per Mail: sozialpsychiatrischerdienst@diakoniehochfranken.de

Kosten: 5,- € (Unkostenpauschale für Getränke und Schulungsunterlagen)