Deponie Silberberg in Hof: Neues Blockheizkraftwerk ist in Betrieb

Das anfallende Gas der Mülldeponie Silberberg in Hof wird schon seit Jahren energetisch wiederverwendet. Der Strom versorgt das Abfallservicezentrum und die Deponieeinrichtungen. Der größte Teil fließt ins Netz der Stadtwerke. Weil das Gasaufkommen jedoch rückläufig ist, stehen die vorhandenen Gasmotoren still. Der Abfallzweckverband Hof hat jetzt stattdessen ein neues Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen. Der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms reduziert den Kauf von teurem Fremdstrom. Zusätzlich gibt es jetzt auch eine Abwärmenutzung. Die soll in Zukunft für das Betriebsgebäude dienen.