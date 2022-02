Deponie Am Silberberg: Studie soll Aufschluss über Nutzung von Schwachgas geben

Nachdem auf der Mülldeponie Am Silberberg seit 2009 keine Abfälle mehr abgelagert werden, wurde die Oberfläche der Deponie abgedichtet. Wegen der einst abgelagerten organikhaltigen Abfälle entstehen dennoch weiterhin Gase, die seit den späten 90er Jahren über Gasbrunnen und -leitungen erfasst und anschließend verstromt werden. Diese Gase werden im Laufe der Zeit jedoch immer schwächer. Aus diesem Grund sucht der Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof nun nach neuen Wegen im Umgang mit dem sogenannten Schwachgas. Der Abfallzweckverband hat daher bereits im vergangenen Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, mit dem Ziel, Möglichkeiten der Energieerzeugung mit Schwachgas herauszufinden und dabei Treibhausgasemmissionen zu reduzieren oder sogar gänzlich zu vermeiden. Die Anpassung der Gaserfassung, -behandlung und -verwertung soll in den kommenden zwei Jahren erfolgen.